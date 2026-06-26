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ДБР заявило, що фіксувало факти правопорушень у «Скелі» ще до журналістського розслідування

Про можливі порушення бюро раніше повідомляли родичі військовослужбовців.

ДБР заявило, що фіксувало факти правопорушень у «Скелі» ще до журналістського розслідування
Тетяна Сапьян
Фото: скрин відео

Державне бюро розслідувань фіксувало повідомлення про можливі правопорушення в підрозділі «Скеля» ще до появи журналістського розслідування. Про це в етері телемарафону заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

За її словами, про можливі порушення бюро раніше повідомляли родичі військовослужбовців. На підставі цих звернень ДБР відкрило два кримінальні провадження за фактом перевищення повноважень із застосуванням фізичного насильства.

Після публікації журналістського матеріалу ДБР зареєструвало ще одне кримінальне провадження.

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«Це не означає, що всі викладені факти в медіа вже підтвердилися. Але це означає, що ми зобов’язані всі ці факти перевірити», — сказала Сапьян.

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Вона зазначила, що слідчі мають поспілкуватися з військовослужбовцями, командирами та свідками, а також проаналізувати службову документацію, медичні документи, відеоматеріали та інші докази.

За словами Сапьян, завдання ДБР — встановити «не емоційну, а юридичну картину подій». Якщо факти підтвердяться, відповідальність можуть понести як ті, хто безпосередньо брав участь у насильстві, так і ті, хто знав про можливі порушення, але не вжив заходів у межах своїх повноважень.

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У ДБР наразі не називають строків завершення розслідування. Сапьян пояснила, що «Скеля» є великим підрозділом, тому перевірка може потребувати часу. За її словами, для бюро важлива не швидкість, а об’єктивне встановлення обставин.

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