У «Скелі» підтвердили факт самогубства одного новобранця і загалом смерть 24 бійців

Решта самовбивств, описані в публікації «Бабеля» зі слів військовослужбовця, що скоїв СЗЧ, у полку не підтверджують.

Один з 26 військовослужбовців, згаданих у публікації «Бабеля», не ідентифікований, інший помер у чужому навчальному центрі. Про це представники полку розповіли під час онлайн-брифінгу 25 червня, передає кореспондент LB.ua.

«Ми можемо точно підтвердити, що у нас були згадані у статті військовослужбовці, які начебто були побиті, і що вони скоїли злочин СЗЧ. Також підтверджуємо смерті 25 з 26 бійців: одну людину не змогли ідентифікувати, він ніколи не був нашим військовослужбовцем ні напряму, ні в підпорядкуванні», – заявив під час заходу Андрій Сурай, начальник групи цивільно-військового співробітництва полку «Скеля».

За словами Сурая, ще одна людина з 25-ти померлих була відкомандирована до навчального центру іншої військової частини, там захворіла, потрапила до лікарні і померла.

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«В полку «Скеля» зафіксовано, таким чином, 24 смерті, про які йшлося в публікації. Ці факти 100% можемо підтвердити. Оціночні судження, які прозвучали, перевіряються комісією, також є відкрите провадження. Якщо виявиться факт перевищення кимось службових обов’язків, ці люди будуть законно покарані», – пояснив начальник групи ЦВС.

Також він розповів деталі історій, опублікованих в статті «Бабеля», які були точно встановлені. Як стверджують в полку, деякі факти з публікації не відповідають дійсності.

«Щодо самовбивств – одне дійсно було. Новобранець Андрій Скіпа скаржився побратимам, що погано себе почуває без наркотиків, що хоче покинути армію (я читав це в поясненнях). І вчинив суїцид, про що повідомили поліцію – вона підтвердила це в результаті розслідування. Булінгу щодо нього не було», – розповів Андрій Сурай.

Решта самовбивств, описані в статті зі слів військовослужбовця, що скоїв СЗЧ, в полку не підтверджують. За словами начальника групи ЦВС, про всі випадки суїцидів повідомляють поліцію і інформації про дев’ять самовбивств протягом кількох тижнів, які співрозмовник «Бабеля» провів на службі в полку, немає.

Померлий боєць Олександр Семенов, чиї свідчення згадуються у матеріалі видання, за даними Сурая, скоїв СЗЧ і потрапив на третю добу після цього до лікарні.

«Не до травматології чи по швидкій, а до свого лікаря, який, наскільки розумію, видавав йому метадон. Ймовірно, по нього і прийшов, і розповів історію, як з нього знущалися, показав, ймовірно, свіжі рани, які отримав за кілька годин до того, а не за три доби. За усіма фактами, які він вказував, буде проведено розслідування», – розповів представник підрозділу.

Інший свідок, згаданий в тексті – Олександр Жикін – скоїв СЗЧ чотири рази. У «Скелі» його відправили на стажування до єдиного координаційного центру, він мав навчатися для роботи оператором «Дельти».

«На третій день він відпросився в магазин, взяв гроші у побратимів, які щось замовили купити і скоїв СЗЧ. Ніякого охоронця з ним не було, ніяких пострілів», – запевнив Андрій Сурай.

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В полку заперечують смерть від гангрени бійця Романа Кожарко.

«Не знаю, що коментувати. У нього не було такого діагнозу, він надійшов до медзакладу з іншим діагнозом і його смерть не пов’язана з гангреною. Пишаюсь нашими медиками, які привезли його живим з таким діагнозом (не впевнений, що можу називати його) і зорієнтувались в ситуації», – заявив Підгірний Юрій, начальник медичної служби полку.

Речник полку Олексій Братущак заперечує наявність бетонних ям в частині для утримування бійців в якості покарання.

«Станом на сьогодні ніяких ям у нас немає. Позиція командира – ніяких ям чи подібних місць утримання у «Скелі». Якщо хтось таку інформацію має, просимо звертатися до офісу омбудсмана і правоохоронних органів для перевірки», – заявив він.

На час роботи комісії в підрозділі командир полку Юрій Гаркавий відсторонений від виконання обов’язків. За словами Братущака, наразі тимчасового виконувача обов’язків ще не визначено.