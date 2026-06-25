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У Києві встановлять 33 рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку

Роботи планують завершити до кінця наступного тижня.

У Києві встановлять 33 рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку
Рамка-розпилювач води
Фото: КМДА

У різних районах Києва встановлять 33 рамки-розпилювачі води для того, щоб охолоджуватися в сильну спеку. Роботи вже розпочаті, їх планують завершити до кінця наступного тижня.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"Рішення про розміщення таких точок прийняли з урахуванням сезонного підвищення температури повітря, яке традиційно припадає на липень", - йдеться в повідомленні.

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Перелік локацій, де встановлять рамки-розпилювачі:

Голосіївський район:

  • парк ім. Максима Рильського;
  • сквер на вул. Героїв Маріуполя;
  • просп. Голосіївський (біля РДА).

Дарницький район:

  • парк «Позняки»;
  • сквер на вул. Олександра Кошиця;
  • Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
  • сквер на вул. Вишняківській, 12.

Деснянський район:

  • парк «Молодіжний»;
  • парк «Фестивальний»;
  • парк «Деснянський»;
  • парк вздовж просп. Романа Шухевича;
  • сквер ім. В’ячеслава Веремія.

Дніпровський район:

  • парк «Перемога»;
  • парк «Аврора»;
  • парк на вул. Юрія Шумського;
  • парк біля озера Тельбін;
  • сквер «Кусум» на вул. Алматинській.

Оболонський район:

  • парк «Наталка».

Печерський район:

  • бульв. Лесі Українки;
  • парк Вічної Слави.

Подільський район:

  • сквер на Щекавицькій площі;
  • Куренівський парк;
  • сквер імені Петра Сагайдачного.
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Святошинський район:

  • парк «Совки»;
  • парк «Інтернаціональний»;
  • бульв. Академіка Вернадського.

Солом’янський район:

  • парк «Відрадний»;
  • парк «Орлятко»;
  • парк імені Миколи Зерова;
  • сквер спортсменів-Захисників України.

Шевченківський район:

  • вул. Хрещатик;
  • парк ім. Т. Г. Шевченка;
  • парк «Веселка»;
  • парк на схилах Пейзажної алеї;
  • сквер біля Національного цирку України.

"Рамки-розпилювачі є простим, водночас ефективним рішенням для зниження температурного навантаження та підвищення комфорту містян у спекотний період літа", - зазначили в КМДА.

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