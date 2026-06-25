У Києві встановлять 33 рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку

У різних районах Києва встановлять 33 рамки-розпилювачі води для того, щоб охолоджуватися в сильну спеку. Роботи вже розпочаті, їх планують завершити до кінця наступного тижня.
Про це повідомляє Офіційний портал Києва.
"Рішення про розміщення таких точок прийняли з урахуванням сезонного підвищення температури повітря, яке традиційно припадає на липень", - йдеться в повідомленні.
Перелік локацій, де встановлять рамки-розпилювачі:
Голосіївський район:
- парк ім. Максима Рильського;
- сквер на вул. Героїв Маріуполя;
- просп. Голосіївський (біля РДА).
Дарницький район:
- парк «Позняки»;
- сквер на вул. Олександра Кошиця;
- Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
- сквер на вул. Вишняківській, 12.
Деснянський район:
- парк «Молодіжний»;
- парк «Фестивальний»;
- парк «Деснянський»;
- парк вздовж просп. Романа Шухевича;
- сквер ім. В’ячеслава Веремія.
Дніпровський район:
- парк «Перемога»;
- парк «Аврора»;
- парк на вул. Юрія Шумського;
- парк біля озера Тельбін;
- сквер «Кусум» на вул. Алматинській.
Оболонський район:
- парк «Наталка».
Печерський район:
- бульв. Лесі Українки;
- парк Вічної Слави.
Подільський район:
- сквер на Щекавицькій площі;
- Куренівський парк;
- сквер імені Петра Сагайдачного.
Святошинський район:
- парк «Совки»;
- парк «Інтернаціональний»;
- бульв. Академіка Вернадського.
Солом’янський район:
- парк «Відрадний»;
- парк «Орлятко»;
- парк імені Миколи Зерова;
- сквер спортсменів-Захисників України.
Шевченківський район:
- вул. Хрещатик;
- парк ім. Т. Г. Шевченка;
- парк «Веселка»;
- парк на схилах Пейзажної алеї;
- сквер біля Національного цирку України.
"Рамки-розпилювачі є простим, водночас ефективним рішенням для зниження температурного навантаження та підвищення комфорту містян у спекотний період літа", - зазначили в КМДА.