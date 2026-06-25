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Росіяни більше 80 разів атакували Сили оборони, - Генштаб

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 18 атак ворога, бої тривають. 

Росіяни більше 80 разів атакували Сили оборони, - Генштаб
Український захисник, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Від початку доби росіяни 83 рази атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Сопич, Нескучне, Кореньок, Уланове, Іскрисківщина, Бачівськ, Гірки, Бунякине. Авіаударів зазнали населені пункти Суходіл, Суми, Степанівка та Гірки.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три бойові зіткнення. Ворог здійснив 39 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема чотири - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Козача Лопань, Ізбицьке, Чайківка. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони в районі Піщаного та у бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 12 спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Шийківка, Червоний Став, Ставки, Дробишеве, Лиман, Озерне. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили сім спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука. Ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку окупанти провели одну атаку у напрямку населеного пункту Малинівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 11 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 20 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. 18 атак відбито у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Родинське, Василівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Іванівка, Новий Донбас, Білицьке, Вільне, Шевченко, Новопідгородне.

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На Олександрівському напрямку наступальних дій ворога на цей час не зафіксовано.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих атак у районі Добропілля та в бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Різдвянка, Рівне, Староукраїнка, Гуляйпільське, Чарівне. Одне боєзіткнення досі триває.

На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районі Степового та у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку спроб ворога просуватися не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

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