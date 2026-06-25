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На Оренбурзькому газопереробному заводі виробничий процес призупинено

На заводі підтверджено пошкодження чотирьох установок переробки газу. Крім того, Генштаб повідомив про критичне ушкоджено двох антен Центру космічного зв'язку "Владимир".

На Оренбурзькому газопереробному заводі виробничий процес призупинено
Фото: Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив результати уражень ЦКС "Владимир" та Оренбурзького ГПЗ. 

У результаті ураження 24 червня 2026 року Оренбурзького газопереробного заводу підтверджено пошкодження чотирьох установок переробки газу. Виробничий процес на підприємстві призупинено.

Окрім того, у ході аналізу даних підтверджено результати ураження у ніч на 22 червня підрозділами Сил оборони України Центру космічного зв'язку (ЦКС) "Владимир" у районі Гусь-Хрустального Владімірської області рф.

Так, критично ушкоджено головну антену комплексу (25-метрова параболічна антена) та антену на даху Головного апаратно-програмного комплексу.

Суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі Головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультиплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами.

Також критично ушкоджено будівлю Апаратно-технічного корпусу №1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів Центру й обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу.

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