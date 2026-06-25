Норвезька організація призупинила розмінування в Україні після загибелі двох співробітників від ракетного удару

Гуманітарна організація Norwegian People's Aid призупинила всі роботи з розмінування в Україні після атаки на свою команду в Херсонській області.

За даними Norwegian People's Aid, атака сталася 24 червня близько 12:50 за місцевим часом. Усі загиблі та поранені — громадяни України.

Один співробітник загинув на місці. Ще одного у критичному стані доправили до лікарні, однак згодом він помер від поранень. Четверо працівників отримали поранення середньої тяжкості, їхньому життю наразі нічого не загрожує.

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В організації повідомили, що українські військові у Херсонській області заявляли про удар російською ракетою «Іскандер-М». Norwegian People's Aid уточнює цю інформацію та обставини атаки.

Після удару організація негайно призупинила всі роботи з розмінування в Україні, щоб убезпечити персонал. Українська програма Norwegian People's Aid зараз зосереджена на кризовому реагуванні та підтримці постраждалих колег.

«Це руйнівна новина. Мої думки з родинами та близькими постраждалих. Наш головний пріоритет зараз — подбати про них, поранених і наших співробітників як в Україні, так і вдома», — заявив генеральний секретар Norwegian People's Aid Раймонд Йогансен.

Він додав, що атака показує, наскільки небезпечною є робота гуманітарних працівників під час війни. За словами Йогансена, гуманітарні організації захищені міжнародним правом, але дедалі частіше стають цілями, і це зрештою впливає на цивільних, які потребують допомоги.

Norwegian People's Aid працює в Україні з 2022 року і є однією з десяти найбільших гуманітарних організацій у країні. Вона займається розмінуванням, захистом цивільних, продовольчою безпекою, а також запобіганням сексуальному та гендерно зумовленому насильству. В Україні організація має 475 співробітників.