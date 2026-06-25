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У Києві не працює понад 250 табло на зупинках громадського транспорту

У 2025 році відремонтували 26 табло.

У Києві не працює понад 250 табло на зупинках громадського транспорту
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

У Києві не працює щонайменше 257 табло на зупинках громадського транспорту, з яких 21 табло перебуває на балансі Київпастрансу, 236 - встановлені згідно інвестиційного конкурсу у 2016 році. 

Про це йдеться у відповіді від  КП «Київпастранс» на запит LB.ua.

Зокрема на балансі КП «Київпастранс» знаходиться 21 непрацююче табло на 10 зупинках, з яких 19 не можуть перепідключити до іншого джерела електроживлення, а ще два табло знаходяться в ремонті.

Ці табло знаходяться:

  • «ст.м. “Теремки» (одне табло) 
  • «вул. Володимирська» (три табло) 
  • «ст.м. “Політехнічний інститут» (три табло)
  • «ст.м. “Палац Спорту» (три табло) 
  • «вул. Басейна» (два табло) 
  • «Майдан Незалежності» (автобусна зупинка, два табло)
  • «Майдан Незалежності» (тролейбусна зупинка, одне табло)
  • «ст.м. «Хрещатик» (два табло) 
  • «ЦУМ» (два табло).

На зупинці «Парк відпочинку» (два табло) - електронні інформаційні табло знаходяться в ремонті.

Кількість непрацюючих табло, які встановлені під час інвестиційного конкурсу по районах:  

  • Деснянський район — 46 зупинок.
  • Дніпровський район — 38 зупинок.
  • Солом'янський район — 31 зупинка.
  • Голосіївський район — 28 зупинок.
  • Оболонський район — 24 зупинки.
  • Подільський район — 22 зупинки.
  • Святошинський район — 20 зупинок.
  • Дарницький район — 18 зупинок.
  • Шевченківський район — 17 зупинок.
  • Печерський район — 13 зупинок.
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