У Києві не працює понад 250 табло на зупинках громадського транспорту

У Києві не працює щонайменше 257 табло на зупинках громадського транспорту, з яких 21 табло перебуває на балансі Київпастрансу, 236 - встановлені згідно інвестиційного конкурсу у 2016 році.
Про це йдеться у відповіді від КП «Київпастранс» на запит LB.ua.
Зокрема на балансі КП «Київпастранс» знаходиться 21 непрацююче табло на 10 зупинках, з яких 19 не можуть перепідключити до іншого джерела електроживлення, а ще два табло знаходяться в ремонті.
Ці табло знаходяться:
- «ст.м. “Теремки» (одне табло)
- «вул. Володимирська» (три табло)
- «ст.м. “Політехнічний інститут» (три табло)
- «ст.м. “Палац Спорту» (три табло)
- «вул. Басейна» (два табло)
- «Майдан Незалежності» (автобусна зупинка, два табло)
- «Майдан Незалежності» (тролейбусна зупинка, одне табло)
- «ст.м. «Хрещатик» (два табло)
- «ЦУМ» (два табло).
На зупинці «Парк відпочинку» (два табло) - електронні інформаційні табло знаходяться в ремонті.
Кількість непрацюючих табло, які встановлені під час інвестиційного конкурсу по районах:
- Деснянський район — 46 зупинок.
- Дніпровський район — 38 зупинок.
- Солом'янський район — 31 зупинка.
- Голосіївський район — 28 зупинок.
- Оболонський район — 24 зупинки.
- Подільський район — 22 зупинки.
- Святошинський район — 20 зупинок.
- Дарницький район — 18 зупинок.
- Шевченківський район — 17 зупинок.
- Печерський район — 13 зупинок.