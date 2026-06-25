У Києві не працює понад 250 табло на зупинках громадського транспорту

У 2025 році відремонтували 26 табло.

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У Києві не працює щонайменше 257 табло на зупинках громадського транспорту, з яких 21 табло перебуває на балансі Київпастрансу, 236 - встановлені згідно інвестиційного конкурсу у 2016 році.

Про це йдеться у відповіді від КП «Київпастранс» на запит LB.ua.

Зокрема на балансі КП «Київпастранс» знаходиться 21 непрацююче табло на 10 зупинках, з яких 19 не можуть перепідключити до іншого джерела електроживлення, а ще два табло знаходяться в ремонті.

Ці табло знаходяться:

«ст.м. “Теремки» (одне табло)

«вул. Володимирська» (три табло)

«ст.м. “Політехнічний інститут» (три табло)

«ст.м. “Палац Спорту» (три табло)

«вул. Басейна» (два табло)

«Майдан Незалежності» (автобусна зупинка, два табло)

«Майдан Незалежності» (тролейбусна зупинка, одне табло)

«ст.м. «Хрещатик» (два табло)

«ЦУМ» (два табло).

На зупинці «Парк відпочинку» (два табло) - електронні інформаційні табло знаходяться в ремонті.

Кількість непрацюючих табло, які встановлені під час інвестиційного конкурсу по районах: