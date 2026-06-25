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Екскерівник Штабу Антитерористичного центру СБУ Козюра отримав довічне ув'язнення за державну зраду

Його затримали за результатом спецоперації під кодовою назвою "Щур" у лютому 2025 року.

Екскерівник Штабу Антитерористичного центру СБУ Козюра отримав довічне ув'язнення за державну зраду
Дмитро Козюра
Фото: Офіс генпрокурора

Шевченківський районний суд міста Києва призначив довічний термін ув’язнення колишньому керівнику Штабу Антитерористичного центру СБУ Дмитрові Козюрі, якого затримали за результатом спецоперації під кодовою назвою "Щур" у лютому 2025 року.

Про це повідомила Служба безпеки

Зрадник виконував завдання ФСБ зі збору та передачі даних щодо обізнаності нашої держави про дислокацію та переміщення збройних угруповань РФ.

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Також росіян цікавила секретна інформація про озброєння Сил оборони, стан об’єктів критичної інфраструктури, наслідки обстрілів українських міст, персональні відомості щодо вищого військово-політичного керівництва України та інші розвіддані.

У СБУ розповідали, що використали "щура" у контррозвідувальній грі: через зрадника Служба безпеки насичувала росіян великим масивом дезінформації. Для цього співробітники української спецслужби цілодобово контролювали кожен крок агента.

Зрадник був завербований ще в 2018 році у Відні. Протягом тривалого часу він був "законсервований", але наприкінці грудня 2024 року куратори поновили з ним контакти та визначили завдання. Співробітники СБУ встановили прихований канал зв’язку, організований через "зв’язкового", яким виявився експомічник колишнього нардепа від забороненої "Партії регіонів". Також Служба безпеки ідентифікувала особу і задокументувала злочини куратора - Юрія Шаталова.

Для зв’язку з російською спецслужбою "щур" використовував конспіративну квартиру в Києві, з якої контактував із резидентом з РФ за допомогою окремого мобільного телефону та Wi‑Fi роутера. Під час обшуків у нього вилучили технічні засоби комунікації та інші речові докази його співпраці з ворогом.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). 

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