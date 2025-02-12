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Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо

Дмитро Козюра працював у СБУ десятиліттями, а завербували його у Відні в 2018. 

Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Василь Малюк затримав полковника Козюру
Фото: СБУ

За даними джерел редакції у спецслужбі, підозрюваним у державній зраді і роботі на ФСБ Росії є полковник, керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитро Козюра. Нині українська спецслужба офіційно повідомила про багатоетапну спецоперацію з викриття ворожого пособника.

Дмитро Козюра, за даними джерел Цензор.нет, є кадровим співробітником Служби безпеки з досвідом роботи в декілька десятиліть. Штаб Антитерорстичного центру він очолював з 2016 року. 

На початку 2000 він працював у кадровому відділі СБУ, де мав доступ до особових справ усіх курсантів. А на нинішній посаді Козюра мав можливість збирати дані не лише про свою зону відповідальності, а й стосовно інших напрямків. 

Що відомо про викриття Дмитра Козюри? 

Операція з викриття і затримання підозрюваного в зраді топпосадовця СБУ отримала кодову назву "Щур". Затримував його персонально голова СБУ Василь Малюк

"Розробляли" полковника протягом тривалого часу. Спецслужба щоденно контролювала кожен крок полковника, вела за ним відео- і аудіоспостереження і пильнувала за його листуванням. Крім того, зрадника вдалося використати в подвійній грі: через нього Росії передавали дезінформацію. 

Завербували полковника ще в 2018 році, під час його поїздки до Відня. Слідство вважає, що ФСБ не використовувала цю "консерву" аж до грудня 2024-го, але зрештою поновила з ним контакти. До завдань посадовця ФСБ віднесла, зокрема, збір та передачу інформації про обізнаність України стосовно дислокації і переміщень окупантів, дані про стан критичної інфраструктури і про наслідки ударів. 

Каналом зв'язку полковника з ФСБ був громадянин України, який втік до Росії. Це учасник так званого штабу Андрія Клюєва і помічник тодішнього нардепа Партії регіонів. А куратором у ФСБ був Юрій Шаталов. Для зв'язку з росіянами посадовець СБУ використовував конспіративну квартиру: там він з таємного телефона і окремого номера пересилав ворогу дані, зокрема державні таємниці. 

А що зі спільниками? 

СБУ вважає, що батьки затриманого були обізнані з його співпрацею з ворогом. За даними слідства, вони виправдовували агресію Росію проти України. Їм готують підозри за відповідною статтею КК. 

"Зв'язкового" між ФСБ і українським полковником, який втік до Росії, також планують притягнути до відповідальності. Йому готують підозру як за цим епізодом, так і за іншими, оскільки є дані, що він передав підкуповував людей для участі в провладних мітингах під час Революції гідності. 

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