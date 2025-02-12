На Херсонщині затримали колаборанта, який працював в одній з окупованих виправних колоній

Під час окупації Херсонщини чоловік влаштувався на "службу" в окуповану "Дар’ївську виправну колонію №10".

Працівники ДБР спільно з СБУ затримали та повідомили про підозру у колабораційній діяльності мешканцю Херсонщини, який працював на загарбників в одній з окупованих виправних колоній.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У 2022 році, коли російські війська захопили частину Херсонської області, чоловік добровільно став співпрацювати з окупаційною владою та влаштувався на "службу" в окуповану "Дар’ївську виправну колонію №10". З червня 2022 року він обіймав посаду "молодшого інспектора відділу охорони" за що отримував зарплату у рублях.

Після деокупації Херсонщини чоловік залишився на підконтрольній Україні території. Він приховував факт співробітництва з загарбниками та переїхав в інший регіон, де пішов служити в ЗСУ.