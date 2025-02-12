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Рада схвалила встановлення Національного дня молитви

Цей день відзначатимуть щорічно 24 лютого. 

Рада схвалила встановлення Національного дня молитви
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 12 лютого, Верховна Рада схвалила встановлення Національного дня молитви. 

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, постанову підтримали 255 народних обранців.

Рада схвалила постанову №12412 про встановлення в Україні Національного дня молитви, який відзначатиметься щорічно 24 лютого. 

Верховна Рада у Національний день молитви проведе засідання, яке починається з виконанням духовного гімну України “Боже великий, єдиний”.

Серед авторів постанови – глава фракції "Слуг народу" Давид Арахамія. Відповідний документ у парламенті зареєстрували в грудні. 

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