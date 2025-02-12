Цей день відзначатимуть щорічно 24 лютого.

Сьогодні, 12 лютого, Верховна Рада схвалила встановлення Національного дня молитви.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, постанову підтримали 255 народних обранців.

Рада схвалила постанову №12412 про встановлення в Україні Національного дня молитви, який відзначатиметься щорічно 24 лютого.

Верховна Рада у Національний день молитви проведе засідання, яке починається з виконанням духовного гімну України “Боже великий, єдиний”.

Серед авторів постанови – глава фракції "Слуг народу" Давид Арахамія. Відповідний документ у парламенті зареєстрували в грудні.