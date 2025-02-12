У трьох районах Київської області є пошкодження внаслідок атаки (оновлено)

Інформації про потерпілих немає.

У Київській області під час ворожої атаки працювала ППО. Росіяни атакували і дронами, і ракетами.

Є збиті цілі. Внаслідок атаки пошкодження – в трьох районах, повідомили в ОВА.

За оновленими даними, в Броварському районі постраждали десять приватних осель. У 70-річної жінки гостра реакція на стрес.

"Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі. В будинках пошкоджені фасади, покрівлі, вибиті вікна та двері. Також пошкоджень зазнали господарчі будівлі та два автомобілі. Пожежа нежитлових приміщень в Обухівському районі ліквідована", – розповів тимчасовий керівник адміністрації.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки.