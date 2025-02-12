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У Кривому Розі росіяни ракетою пошкодили АЗС та навчальний заклад

Окупанти також атакували Нікопольщину.

У Кривому Розі росіяни ракетою пошкодили АЗС та навчальний заклад
наслідки ворожої атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок вчорашньої ракетної атаки по Кривому Рогу пошкоджена інфраструктура, вибиті вікна на АЗС, у навчальному закладі, готелі, адмінбудівлі. Понівечені 3 багатоквартирні будинки і 33 авто.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Наслідки ворожої атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки ворожої атаки

Крім цього, з вечора агресор кілька разів атакував Нікопольщину – райцентр, Марганецьку та Мирівську громади. Обстрілював артилерією, скинув боєприпас з БпЛА та поцілив дроном-камікадзе.

Усюди минулося без загиблих і поранених.

Вночі підрозділи ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 3 ворожі безпілотники. 

  • Нещодавно на Дніпропетровщині через ворожі атаки були пошкоджені два підприємства.
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