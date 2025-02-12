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У Запорізькій області через атаки РФ поранені люди, ворог бив по області майже 450 разів

Від російських обстрілів постраждали 13 населених пунтів. 

У Запорізькій області через атаки РФ поранені люди, ворог бив по області майже 450 разів
Наслідки ворожих обстрілів
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 448 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Три людини поранені внаслідок ворожих атак по Пологівському району.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Ворог здійснив 9 авіаційних ударів по Гуляйполю, Омельнику, Щербакам, Малій Токмачці та Новоандріївці.

270 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Лобкове, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Білогір'я, Малу Токмачку,  Малинівку, Новодарівку, Ольгівське та Лугівське.

5 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку, Щербаки та Малинівку. 

164 артудари завдано по території Лобкового, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.  

Надійшло 55 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

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