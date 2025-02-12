У Запорізькій області через атаки РФ поранені люди, ворог бив по області майже 450 разів

Надійшло 55 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

164 артудари завдано по території Лобкового, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

Ворог здійснив 9 авіаційних ударів по Гуляйполю, Омельнику, Щербакам, Малій Токмачці та Новоандріївці.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти завдали 448 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Три людини поранен і внаслідок ворожих атак по Пологівському району.

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