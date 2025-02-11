Головне за вівторок, 11 лютого: 90 боєзіткнень, удари по Харківщині та Сумщині, проєкт "Контракт 18-24"

Бойові дії на Донеччині, 90 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1084-й день повномасштабної війни.

У разі проведення переговорів із Росією можливий прямий обмін територіями. Таку заяву зробив Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian.

Зеленський сказав, що, коли президентові США Дональду Трампу вдасться посадити Україну та Росію за стіл перемовин, він планує запропонувати РФ прямий обмін територіями, відмовившись від земель, які Київ утримує у Курській області.

«Ми обміняємо одну територію на іншу», - сказав український президент.

Зеленський при цьому додав, що не знає, яку частину окупованої Росією землі Україна попросить натомість: «Не знаю, побачимо. Але всі наші території є важливими, пріоритету немає».

Міністерство оборони 11 лютого офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24».

Як ідеться на сайті відомства, це добровільна ініціатива для українців віком 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

У відомстві наголосили, що головним акцентом є добровільність.

У Міноборони зазначили, що проєкт пропонує контракт на мільйон, із яких 200 000 грн виплачують одразу, а решта – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн, матимуть можливість «нульової» іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби.

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 лютого на фронті відбулося 90 бойових зіткнень.

Третина боєзіткнень з початку доби відбулась на Покровському напрямку

На Курському напрямку відбулось 15 боєзіткнень, ще 13 - на Торецькому.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 лютого – в новині.

Сьогодні окупанти атакували Золочівську громаду на Харківщині. Росіяни влучили бомбою у будинок в самому Золочеві. Постраждали цивільні, зокрема і 12-річний хлопчик, повідомили у Харківській ОВА та Нацполіції.

Станом на 13:00 було відомо про сімох постраждалих осіб: жінки 67, 93, 43, 68 років, двоє чоловіків 76 і 69 років, а також 12-річний хлопчик. Постраждалим надали медичну допомогу, троє шпиталізували.

Унаслідок обстрілу у селищі Золочів зруйновані два приватних будинки, пошкоджені 11 домоволодінь та господарчі споруди.

У ДСНС розповіли, що врятували з-під завалів зруйнованого будинку у Золочеві 2 жінок і чоловіка. Розбираючи завали, надзвичайники натрапили на домашнього котика, якого також врятували.

Росіяни двічі вдарили по прикордонню Сумської області з авіації, повідомила Національна поліція.

Під ворожим вогнем опинилась Краснопільська громада.

Через влучання загинули 40-річний місцевий мешканець та 30-річна жінка. Також пошкоджені домівки, школа, приміщення тракторної бригади, приватні автівки.

До Києва цього тижня вирушить в межах початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин України міністр фінансів США Скотт Бессент, передає Bloomberg.

У Білому домі від коментарів із цього приводу відмовилися.

Поїздка Бессента відбудеться після сигналу про готовність Володимира Зеленського до переговорів з приводу доступу США до цінних ресурсів, якими володіє наша держава, зауважує видання.

На зустрічі у форматі «Рамштайн» 12 лютого новий глава Пентагону Піт Гегсет не робитиме заяв щодо нової безпекової допомоги для України, передає Washington Post.

Принаймні, про це не йшлося на попередній зустрічі міністрів оброни країн-членів НАТО. Також Гегсет не оголошував про плани зустрічатися з українськими представниками.

«Держсекретар підтвердить прихильність президента Трампа до якнайшвидшого дипломатичного припинення війни в Україні. Він також наголосить на необхідності посилення європейського лідерства у питаннях допомоги безпеці Україні», — заявив Пентагон перед від'їздом Гегсета на «Рамштайн».

Докладніше – в новині.

Дональд Трамп доручив «українське питання» ще одному посадовцю – крім спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога буде і спецпредставник із питань Близького Сходу Стівен Віткофф, передає The New York Times із посиланням на джерела.

11 лютого Віткофф уже побував у Москві – він забрав звідти американського вчителя Марка Фогеля, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

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