Міноборони запустило проєкт «Контракт 18-24»

Міністерство оборони 11 лютого офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24».

Як ідеться на сайті відомства, це добровільна ініціатива для українців віком 18-24 роки, які готова приєднатися до Сил оборони на один рік.

У відомстві наголосили, що головним акцентом є добровільність.

«Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи», – розповів міністр оборони Рустем Умєров.

У Міноборони зазначили, що проєкт пропонує контракт на мільйон, із яких 200 000 грн виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн, матимуть можливість «нульової» іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби.

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Заявки приймають на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок «Резерв+» з найближчим оновленням. Тоді буде консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.