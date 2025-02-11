Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони запустило проєкт «Контракт 18-24»

Міністертсво наголосило, що головним акцентом ініціативи є добровільність. 

Міноборони запустило проєкт «Контракт 18-24»
Центр рекрутингу
Фото: Міноборони

Міністерство оборони 11 лютого офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24».

Як ідеться на сайті відомства, це добровільна ініціатива для українців віком 18-24 роки, які готова приєднатися до Сил оборони на один рік.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У відомстві наголосили, що головним акцентом є добровільність. 

«Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи», – розповів міністр оборони Рустем Умєров.

У Міноборони зазначили, що проєкт пропонує контракт на мільйон, із яких 200 000 грн виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн, матимуть можливість «нульової» іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. 

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Заявки приймають на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок «Резерв+» з найближчим оновленням. Тоді буде консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.

  • У Верховній Раді тим часом розробляють систему одноразових грошових виплат для заохочення добровільного вступу до Збройних сил України.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies