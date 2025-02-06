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​У Раді розробляють "мотиваційні пакети", щоб заохочувати людей іти до війська, - Веніславський

Найбільш прийнятний варіант – це одноразові грошові виплати при укладанні контракту.

​У Раді розробляють "мотиваційні пакети", щоб заохочувати людей іти до війська, - Веніславський
військові ЗСУ (ілюстративне фото)
Фото: Генштаб

У Верховній Раді розробляють систему одноразових грошових виплат для заохочення добровільного вступу до Збройних Сил України.

Про це розповів на брифінгу нардеп, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає УНН.

Він пояснив, що найбільш прийнятний варіант – це одноразові грошові виплати при укладанні контракту.

"Дискутувалося щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, але на моє переконання, як правника – це буде порушувати принцип рівності, тому що будуть сидіти поруч в окопах військові й один з них може отримувати більші гроші за виконання того самого функціоналу", - сказав Веніславський. 

Він також повідомив, що за минулий рік кілька тисяч громадян України віком від 18 до 25 років уклали контракти на проходження військової служби.

"Після розробки мотиваційних пакетів, які будуть передбачати одноразові, я так думаю, грошові виплати, які можуть бути розтягнуті в терміні для того, щоб залучити до війська ( має збільшити кількість добровольців, – ред.) Якщо без цих ініціатив ми зараз маємо тисячі людей, то напевне це збільшиться в рази", - додав Веніславський.

  • Раніше джерела LB.ua розповідали, що в ЗСУ обговорюють питання запровадження мотиваційних контрактів для юнаків у віці 18-25 років, які захочуть воювати у бойових частинах. Зокрема, контракт із цією категорією чоловіків передбачатиме велику виплату на початку служби. Також ці молоді люди отримають соцпакет, який включатиме, зокрема, безкоштовне навчання у вищому навчальному закладі, пільгові кредити на житло, на автомобіль тощо. Крім того, пропонується, що вони матимуть іншу тривалість відпустки.
  • У лютому минулого року в Раді зареєстрували законопроєкт №11012 про мотивацію до військової служби, який передбачає фінансові винагороди, соціальні гарантії, додатковий контроль за підготовкою, підвищення престижу військової служби. Також він має створити основу для початку трансформації в "професійну армію" під час війни. 
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