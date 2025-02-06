​У Раді розробляють "мотиваційні пакети", щоб заохочувати людей іти до війська, - Веніславський

У Верховній Раді розробляють систему одноразових грошових виплат для заохочення добровільного вступу до Збройних Сил України.

Про це розповів на брифінгу нардеп, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає УНН.

Він пояснив, що найбільш прийнятний варіант – це одноразові грошові виплати при укладанні контракту.

"Дискутувалося щодо збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, але на моє переконання, як правника – це буде порушувати принцип рівності, тому що будуть сидіти поруч в окопах військові й один з них може отримувати більші гроші за виконання того самого функціоналу", - сказав Веніславський.

Він також повідомив, що за минулий рік кілька тисяч громадян України віком від 18 до 25 років уклали контракти на проходження військової служби.

"Після розробки мотиваційних пакетів, які будуть передбачати одноразові, я так думаю, грошові виплати, які можуть бути розтягнуті в терміні для того, щоб залучити до війська ( має збільшити кількість добровольців, – ред.) Якщо без цих ініціатив ми зараз маємо тисячі людей, то напевне це збільшиться в рази", - додав Веніславський.