Сили оборони України продовжують стримувати наступ росіян у Торецьку на Донеччині. Нещодавно бійцям бригади "Лють" вдалося встановити свій прапор у центрі міста. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
"Бригада «Лють» спільно з БПОП (стрілецький) ГУНП у Вінницькій та Кіровоградській областях, КОРД, а також бригадою «Хижак» продовжують нещадно нищити росіян та стримувати ворожу навалу", - йдеться в повідомленні.
Зараз у місті тривають важкі бої.
- Днями в Торецьку російські окупанти намагалися повісити триколор над шахтою, але ЗСУ накрили їх вогнем вогнем із дрона та завадили цьому.
- 9 лютого спікер ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що в Торецьку продовжуються важкі бої, водночас місто залишається під контролем Сил оборони. Росія ж поширює інформацію про нібито захоплення Торецька, аби приховати втрати в Курській області.