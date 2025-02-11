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Бійці бригади "Лють" встановили прапор у центрі Торецька, бої за місто тривають

Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян. 

Бійці бригади "Лють" встановили прапор у центрі Торецька, бої за місто тривають
Ілюстративне фото
Фото: офіційна сторінка бригади "Лють"

Сили оборони України продовжують стримувати наступ росіян у Торецьку на Донеччині. Нещодавно бійцям бригади "Лють" вдалося встановити свій прапор у центрі міста. Про це повідомило  Міністерство внутрішніх справ.

"Бригада «Лють» спільно з БПОП (стрілецький) ГУНП у Вінницькій та Кіровоградській областях, КОРД, а також бригадою «Хижак» продовжують нещадно нищити росіян та стримувати ворожу навалу", - йдеться в повідомленні.

Зараз у місті тривають важкі бої. 

  • Днями в Торецьку російські окупанти намагалися повісити триколор над шахтою, але ЗСУ накрили їх вогнем вогнем із дрона та завадили цьому.
  • 9 лютого спікер ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що в Торецьку продовжуються важкі бої, водночас місто залишається під контролем Сил оборони. Росія ж поширює інформацію про нібито захоплення Торецька, аби приховати втрати в Курській області.
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