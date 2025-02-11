Сили оборони України продовжують стримувати наступ росіян у Торецьку на Донеччині. Нещодавно бійцям бригади "Лють" вдалося встановити свій прапор у центрі міста. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

"Бригада «Лють» спільно з БПОП (стрілецький) ГУНП у Вінницькій та Кіровоградській областях, КОРД, а також бригадою «Хижак» продовжують нещадно нищити росіян та стримувати ворожу навалу", - йдеться в повідомленні.

Зараз у місті тривають важкі бої.