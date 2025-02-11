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12 лютого знову відключатимуть світло для промисловості й бізнесу

Обмеження не торкнуться побутових споживачів.

12 лютого знову відключатимуть світло для промисловості й бізнесу
відключення світла у Києві
Фото: EPA/UPG

У середу, 12 лютого, будуть застосовувати обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомило Укренерго.

Відключення запроваджуватимуть упродовж 7.00-11.00 і 15.00-21.00.

У компанії додали, що відключення побутових споживачів наразі не прогнозують.

«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», - зазначили в Укренерго.

Крім того, у компанії додали, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. 

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