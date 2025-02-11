Шмигаль розповів про створення єдиного логістичного простору для торгівлі з ЄС та світом

Зокрема йдеться про “транспортний безвіз” із ЄС та запуск спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з блоком.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про створення єдиного логістичного простору, щоб люди, товари та послуги швидко й без перепон переміщувалися в обидва боки від кордону.

Про це він сказав під час засідання Кабміну.

Він назвав кілька ключових напрямів.

“Транспортний безвіз” із ЄС, завдяки якому українським перевізникам більше не потрібні окремі дозволи. Уряд працює над тим, щоб цей інструмент став довгостроковим у взаєминах з ЄС. Минулого року автомобільним транспортом Україна експортувала товарів на 14,7 млрд доларів, що на 5% більше, ніж у 2023 році.

Модернізація прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску. Є чіткі цілі – до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових.

Запуск спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з ЄС. Уряд розраховує, що цьогоріч запуститься пілотний проєкт на українсько-польському кордоні. Наразі триває узгодження відповідної угоди з Єврокомісією.

Система єЧерга. Вона вже працює на 28 пунктах пропуску. Загалом від старту єЧерги зафіксовано майже 1,7 млн перетинів кордону за допомогою цього сервісу.

Український морський коридор. За півтора року його роботи транспортували вже більше 100 млн тонн вантажів до 53-х країн світу. Море знову стало воротами українського експорту. Продовжимо інвестувати в розвиток портової інфраструктури і в Одесі, і на Дунаї.

Підтримка українського експорту. Держава через Експортно-кредитне агентство за три роки підтримала експортерів на суму в 20 млрд грн. Цьогоріч така підтримка вже склала 1,5 млрд грн.