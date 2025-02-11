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Єврокомісари почнуть напрацювання проєкту семирічного бюджету блоку

Іспанський уряд закликає “порушити табу” і подвоїти бюджет ЄС до понад 2 трильйонів євро.

Єврокомісари почнуть напрацювання проєкту семирічного бюджету блоку
Фото: Pixabay

Сьогодні ввечері єврокомісари почнуть напрацювання проєкту семирічного бюджету блоку, пише Politico.

Загальний бюджет ЄС наразі становить 1,2 трильйона євро, що у розрахунку на рік становить менше одного відсотка його загального економічного виробництва.

Видання зазначає, що Іспанія закликала ЄС порушити одне зі своїх найбільших табу та змусити уряди взяти на себе відповідальність за борги один одного і подвоїти видаткову спроможність блоку до 2 трильйонів євро. Лівоцентристський уряд Мадрида хоче повернути схему спільних запозичень ЄС, яка обмежено використовувалася з 2021 року для фінансування програм відновлення після пандемії короновірсу і термін дії якої закінчився наступного року. Іспанію пропонує використовувати цю схему як постійний спосіб збільшення центрального бюджету блоку.

“Спільний механізм, заснований на позиках, який буде фінансуватися за рахунок спільних запозичень, підтримуватиме стратегічні інвестиції та фінансуватиме європейські суспільні блага”, ‒ йдеться в неофіційному документі іспанського уряду, з яким ознайомилося POLITICO.

Фото: Скріншот

Ідея збільшення спільного боргу також популярна у Франції та Італії, однак її відкидають Німеччина та північноєвропейські країни, які “не хочуть бути на гачку для інших урядів з вищою вартістю запозичень”.

  • Іспанія стала першою великою європейською країною, яка офіційно окреслила, як має виглядати наступний семирічний бюджет ЄС. Очікується, що Комісія висуне свою пропозицію цього літа.
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