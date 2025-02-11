Японія надасть Україні грант розміром близько $58 млн на відновлення

Кабінет Міністрів затвердив проект угоди між урядами України та Японії для залучення гранту обсягом 8,8 млрд японських єн (близько 58 млн доларів).

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 11 лютого.

"Це кошти Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на фінансування проектів відбудови. Вдячний японським партнерам за послідовну незмінну підтримку", – зазначив він.

Шмигаль додав, що уряд систематично працює над залученням додаткових ресурсів на програми відбудови за принципом "build back better".

Зокрема, зміни по одній з них, а саме покращення логістичних спроможностей та відновлення транспортної інфраструктури, вже відчуває український бізнес та громадяни.

Він підкреслив, що за підтримки партнерів будуть посилювати цей напрям разом з іншими пріоритетами відновлення: житло, енергетика, критична інфраструктура.