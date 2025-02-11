В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла

Перший в Україні завод з виробництва високотехнологічного листового скла побудують у Київській області до 2028 року. Про старт реалізації відповідного проєкту оголосили сьогодні інвестори компанії NovaSklo за участі керівництва Міністерства економіки України та урядового офісу із залучення інвестицій UkraineInvest.

“Україна активно розвиває переробну промисловість – ми прагнемо, щоб її частка у ВВП за найближчі 10 років зросла до 20% за стандартами ОЕСР. Це головна ціль державної політики “Зроблено в Україні”. Одним з її важливих інструментів є підтримка проєктів зі значними інвестиціями, що сприяє розвитку виробництва, залученню капіталу та стимулюванню несировинного експорту. Скловиробництво – одна з важливих галузей переробної промисловості, що має стратегічне значення для будівництва та промислового виробництва, а також відіграє значну роль у відбудові країни”, ‒ зазначив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа.

За словами Телюпи, будівництво заводу створить нові робочі місця та залучить додаткові інвестиції у промисловість України. “Держава підтримує такі великі проєкти, передбачивши ряд стимулів, які дозволяють відшкодувати до 30% від загального обсягу капітальних інвестицій”, – наголосив він.

Компанія NovaSklo та UkraineInvest підписали меморандум про співпрацю. Він зокрема передбачає надання правової, консультативної, аналітичної підтримки інвестору урядовим офісом з метою отримання проєктом спеціального статусу, що дозволить претендувати на податкові та митні пільги, а також відшкодування державою частини витрат на збудовану інженерно-транспортну інфраструктуру й підключення до мереж.

“UkraineInvest, урядова установа, уповноважена на супровід проєктів із значними інвестиціями, надаватиме ключову підтримку цьому проєкту, зокрема, як при підготовці заявки та техніко-економічного обґрунтування, так і після підписання спеціального інвестиційного договору між Кабінетом Міністрів України та інвестором, аж до повної його реалізації. UkraineInvest надаватиме компанії “НоваСкло” правовий, консультативний, аналітичний супровід та допоможе інвестору максимально прискорити здійснення його інвестиційних прагнень”, – підкреслив в.о. виконавчого директора UkraineInvest Олександр Мельниченко.

Компанія NovaSklo ‒ це проєкт української інвестиційної компанії EFI Group, який передбачає будівництво першого великого та сучасного заводу з виробництва флоат-скла в Україні. Ініціатива обіцяє стати майданчиком для залучення стратегічних інвестицій у розвиток промисловості країни під час війни. Планові інвестиції у проєкт становлять 240 мільйонів євро, на підприємстві буде створено вже у першій рік понад 300 нових робочих місць.

Структура фінансування проєкту передбачає здійснення інвестиції власними коштами EFI Group, партнерів та залучення міжнародного кредитування. Зокрема, кредит у 85% від вартості виробничого обладнання у сумі близько 97 млн. євро, надасть один з банків під гарантії Експортно-кредитної агенції Німеччини.

Скловиробництво – одна з найскладніших індустрій, і ризики тут колосальні. Саме тому ми ретельно підходили до вибору технологій і партнерів. Ми обрали найкращу німецьку технологію та обладнання HORN Glass Industries, яке буде на 100% складатись з найкращих в світі вогнетривів, з найкращими валами, піччю та лєром, виготовленими безпосередньо в Німеччині”, – засновник EFI Group, головний інвестор NovaSklo Ігор Ліскі.