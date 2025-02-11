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Глава Мінфіну США приїде до Києва говорити про доступ до корисних копалин. Трамп підтвердив відрядження (доповнено)

Перед цим радник Трампа Майк Волц заявляв, що майбутнє допомоги Україні обговорюватиметься цього тижня.

Глава Мінфіну США приїде до Києва говорити про доступ до корисних копалин. Трамп підтвердив відрядження (доповнено)
Скотт Бессент
Фото: Х/Scott Bessent News

Міністр фінансів Скотт Бессент цього тижня вирушить до України в межах початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин України, передає Bloomberg.

У Білому домі від коментарів із цього приводу відмовилися. 

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Поїздка Бессента відбудеться після сигналу готовності Володимира Зеленського до переговорів з приводу доступу США до цінних ресурсів, якими володіє наша держава.

Радник Трампа з національної безпеки Майк Волц заявляв днями, що майбутнє допомоги Україні обговорюватиметься цього тижня.

«Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями в плані їх рідкісноземельних металів, їх природних ресурсів, їх нафти і газу, а також купівлі наших. Ці переговори відбудуться цього тижня», - сказав Волц у коментарі NBC.

Доповнення. Згодом Трамп написав у соцмережі, що відправив Бессета в Україну і додав, що "ця війна повинна і скоро закінчиться — забагато смертей і руйнувань".

  • Нещодавно президент США прокоментував перспективу надання американської допомоги Україні, заявивши, що «ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вони гарантуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними металами та іншими речами».
  • Україна, як відомо, двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин. Ймовірно, це зробили для того, щоб дати можливість Трампу представити таку угоду як свою заслугу.
  • Опісля канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Трампа в егоїзмі і наголосив, що "ці ресурси країни нам слід би використати для фінансування всього того, що знадобиться після війни".
  • Днями Зеленський заявив, що хоче, аби Україна постачала США рідкісноземельні метали та інші мінерали в обмін на фінансову підтримку у війні.
  • За його словами, менш ніж 20% мінеральних ресурсів України, серед яких близько половини родовищ рідкісноземельних металів, перебувають під російською окупацією. У цьому випадку РФ може зробити доступними ці ресурси для КНДР та Ірану. 
  • Також Зеленський наголосив, що Київ не хоче просто «роздати» свої ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство щодо спільної розробки.
  • За даними української приватної інвесткомпанії Horizon Capital, Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, їх запаси оцінюються в 11,5 трлн доларів. Зокрема, у нашій державі є близько третини розвіданих запасів літію в Європі – це основний матеріал для акумуляторних батарей, а, отже, він може бути цікавим для бізнесу Ілона Маска з виробництва електромобілів.
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