Глава Мінфіну США приїде до Києва говорити про доступ до корисних копалин. Трамп підтвердив відрядження (доповнено)

Перед цим радник Трампа Майк Волц заявляв, що майбутнє допомоги Україні обговорюватиметься цього тижня.

Міністр фінансів Скотт Бессент цього тижня вирушить до України в межах початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин України, передає Bloomberg.

У Білому домі від коментарів із цього приводу відмовилися.

Поїздка Бессента відбудеться після сигналу готовності Володимира Зеленського до переговорів з приводу доступу США до цінних ресурсів, якими володіє наша держава.

Радник Трампа з національної безпеки Майк Волц заявляв днями, що майбутнє допомоги Україні обговорюватиметься цього тижня.

«Нам потрібно відшкодувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями в плані їх рідкісноземельних металів, їх природних ресурсів, їх нафти і газу, а також купівлі наших. Ці переговори відбудуться цього тижня», - сказав Волц у коментарі NBC.

Доповнення. Згодом Трамп написав у соцмережі, що відправив Бессета в Україну і додав, що "ця війна повинна і скоро закінчиться — забагато смертей і руйнувань".