Порівняно з радянським зразком, вона має низку переваг, зокрема - може приготувати удвічі більший об’єм перших та других страв.

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах польову кухню "Марічка", яка призначена для приготування їжі у польових умовах для підрозділу чисельністю до 250 осіб.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Кухню "Марічка" виготовило українське підприємство на заміну радянським зразкам.

"Виробник дослухався до побажання військових щодо осучаснення та удосконалення приготування гарячої їжі у польових умовах. Також були враховані переваги польової кухні армії однієї з країн НАТО", - зазначили в Міноборони.

Польова кухня побудована на одновісному шасі причепа для вантажівки. Порівняно з радянським зразком, "Марічка" має низку переваг, зокрема - може приготувати удвічі більший об’єм перших та других страв. Окрім того, кухня має дві духові шафи об’ємом по 55 л, необхідний посуд та технічні ємності.

"Марічка" працює на дизельному або твердому паливі. Завдяки оптимізованій системі нагріву готує страви швидше, використовуючи при цьому менше палива. Вбудоване модульне накриття-парасоля дозволяє персоналу не встановлювати додатковий намет, що заощаджує час для розгортання.