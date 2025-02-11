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Справа на 95 млн грн: на Полтавщині експосадовця Держказначейства підозрюють у недостовірному декларуванні

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Справа на 95 млн грн: на Полтавщині експосадовця Держказначейства підозрюють у недостовірному декларуванні
Ілюстративне фото
Фото: nazk.gov.ua

На підставі висновку, отриманого від Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), колишньому начальнику одного з відділів Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області повідомлено про підозру.

Як зазначає Офіс Генпрокурора, йому інкримінують декларування недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

За даними слідства, чоловік, перебуваючи на посаді, подав до НАЗК декларацію за 2023 рік із завідомо неправдивими відомостями, які відрізняються від достовірних на понад 95 млн грн.

Нагадаємо, за минулий рік НАЗК виявило в деклараціях недостовірні відомості на 3,8 млрд гривень. Торік агентство розпочало 1050 повних перевірок декларацій, із яких завершило 715.

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