Німецький концерн Rheinmetall поставив в Україну ще п'ять авіадесантних тактичних машин Caracal
Німецький концерн Rheinmetall поставив в Україну ще п'ять авіадесантних тактичних машин Caracal
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
"Будьте жорстокими": експрацівники в'язниць Росії розповіли про вказівки катувати українських полонених
"Будьте жорстокими": експрацівники в'язниць Росії розповіли про вказівки катувати українських полонених
Поворот до консерватизму чи популізму?
Поворот до консерватизму чи популізму?
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок обстрілів 3 людини отримали поранення

Загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 82 людини, у тому числі 9 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок обстрілів 3 людини отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів 3 людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 10 лютого росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Покровську, Костянтинівці та Леонтовичах”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 11 лютого.

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено 6 приватних будинків. У Шевченку Добропільської громади пошкоджено 7 будинків і лінію електропередач. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок і автомобіль; у Леонтовичах поранено людину.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 14 будинків і 2 автівки. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 3 приватні будинки і підприємство; у Білокузьминівці пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Зазначимо, на фронті за добу відбулося 139 боїв, понад третина із них – на Покровському напрямку. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies