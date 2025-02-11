Загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 82 людини, у тому числі 9 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів 3 людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 10 лютого росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Покровську, Костянтинівці та Леонтовичах”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 11 лютого.

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено 6 приватних будинків. У Шевченку Добропільської громади пошкоджено 7 будинків і лінію електропередач. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок і автомобіль; у Леонтовичах поранено людину.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 14 будинків і 2 автівки. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 3 приватні будинки і підприємство; у Білокузьминівці пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Зазначимо, на фронті за добу відбулося 139 боїв, понад третина із них – на Покровському напрямку.