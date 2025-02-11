Оборонці знищили 1390 окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1390 окупантів, 13 ворожих танків, 31 бойову броньовану машину, 44 артилерійські системи, 2 РСЗВ та 1 засіб ППО.
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 851 880 (+1390) осіб,
- танків ‒ 10014 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20844 (+31) од,
- артилерійських систем – 22923 (+44) од,
- РСЗВ – 1275 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1060 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24755 (+132),
- крилаті ракети ‒ 3056 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36807 (+169) од,
- спеціальна техніка ‒ 3741 (+1).
Дані уточнюються.