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Оборонці знищили 1390 окупантів за добу

Від початку вторгнення втрати російських військ склали близько 851 880 осіб.

Оборонці знищили 1390 окупантів за добу
війна з росією
Фото: Гентаб ЗСУ

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1390 окупантів, 13 ворожих танків, 31 бойову броньовану машину, 44 артилерійські системи, 2 РСЗВ та 1 засіб ППО.

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 851 880 (+1390) осіб,
  • танків ‒ 10014 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20844 (+31) од,
  • артилерійських систем – 22923 (+44) од,
  • РСЗВ – 1275 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1060 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24755 (+132),
  • крилаті ракети ‒ 3056 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36807 (+169) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3741 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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