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Нацспротив: росіяни вдарили житловому будинку в Макіївці для посилення пропагандиських наративів

Російські пропагандисти стверджують, що Макіївку обстріляли українці.

Нацспротив: росіяни вдарили житловому будинку в Макіївці для посилення пропагандиських наративів
Росіяни обстріляли цивільних в Макіївці, щоб звинуватити в цьому ЗСУ
Фото: Центр нацспротиву

8-го лютого російські окупаційні війська завдавали удару по житловому будинку в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області та вбили цивільну.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

“Відразу після удару російські пропагандистські канали, такі як “звєзда”, відразу почали поширювати інформацію про удар з РСЗВ HIMARS, в тому числі й для того, аби надалі поширювати свої пропагандистські наративи на країни Заходу із меседжем “українці використовують зброю для ударів по цивільних”, - йдеться у повідомленні.

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Втім, немає жодного фото уламків або підтвердження того, що був використаний удар саме HIMARS. 

Самі ж пропагандисти наводять фото фронтального удару по будинку з боку тимчасово окупованої росіянами Горлівки.

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