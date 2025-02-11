Нацспротив: росіяни вдарили житловому будинку в Макіївці для посилення пропагандиських наративів

Росіяни обстріляли цивільних в Макіївці, щоб звинуватити в цьому ЗСУ

8-го лютого російські окупаційні війська завдавали удару по житловому будинку в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області та вбили цивільну.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

“Відразу після удару російські пропагандистські канали, такі як “звєзда”, відразу почали поширювати інформацію про удар з РСЗВ HIMARS, в тому числі й для того, аби надалі поширювати свої пропагандистські наративи на країни Заходу із меседжем “українці використовують зброю для ударів по цивільних”, - йдеться у повідомленні.

Втім, немає жодного фото уламків або підтвердження того, що був використаний удар саме HIMARS.

Самі ж пропагандисти наводять фото фронтального удару по будинку з боку тимчасово окупованої росіянами Горлівки.