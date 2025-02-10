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Республіканець Вілсон анонсував представлення законопроєкту про лендліз

Законопроєкт має надати Трампу можливість надавати Україні зброю “для стримування військового злочинця Путіна”.

Республіканець Вілсон анонсував представлення законопроєкту про лендліз
Джо Вілсон
Фото: EPA/UPG

Член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон повідомив, що представить сьогодні Freedom First Lend-Lease Act. 

Вілсон наголосив, що цей законопроєкт має “надати президенту Трампу гнучкі повноваження для надсилання зброї перемоги у війні нашим партнерам, включаючи Україну, для стримування військового злочинця Путіна”.

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Республіканець підкреслив, що експрезидент США Джо Байден мав це зробити давно. 

“Приведіть Росію до столу через американську силу”, - підсумував Вілсон.

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