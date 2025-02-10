Республіканець Вілсон анонсував представлення законопроєкту про лендліз

Член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон повідомив, що представить сьогодні Freedom First Lend-Lease Act.
Вілсон наголосив, що цей законопроєкт має “надати президенту Трампу гнучкі повноваження для надсилання зброї перемоги у війні нашим партнерам, включаючи Україну, для стримування військового злочинця Путіна”.
Республіканець підкреслив, що експрезидент США Джо Байден мав це зробити давно.
“Приведіть Росію до столу через американську силу”, - підсумував Вілсон.
- 1 жовтня 2022 року набув чинності закон Сполучених Штатів Америки про ленд-ліз для України.