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Олександр Сирський обговорив з командувачем Групи сприяння безпеці України потреби ЗСУ в озброєнні

Генерал-лейтенант Кертіс Баззард запевнив, що підтримка України з боку союзників триватиме й надалі.

Олександр Сирський обговорив з командувачем Групи сприяння безпеці України потреби ЗСУ в озброєнні
Олександр Сирський
Фото: Генштаб у Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що провів телефонну розмову з командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України, командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

Олександр Сирський подякував генерал-лейтенанту за допомогу США Силам оборони, особливо за надані з початку цього року озброєння, військову техніку і боєприпаси.

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Також головнокомандувач ЗСУ розповів про обстановку на полі бою та поточні потреби ЗСУ в озброєнні, зокрема ракетах та інших засобах ППО, військовій техніці та її ремонті, підготовці особового складу.

В свою чергу, генерал-лейтенант Кертіс Баззард запевнив, що підтримка України з боку союзників триватиме й надалі.

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