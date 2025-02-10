В ОП розповіли подробиці усиновлення головою партії “Справедлива Росія” української дівчинки

Директорка ініціативи Bring Kids Back UA й радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна розповіла подробиці усиновлення головою партії “Справедлива Росія” Сергієм Мироновим 10-місячної українки Маргарити Прокопенко, яку незаконно вивезли до Росії та змінили їй ім’я.

Як зазначила Зарівна в інтерв’ю НВ, в Україні дівчинка знаходилася у Херсонському будинку дитини. Під час тимчасової окупації директорку будинку усунули з посади, призначивши на її місце колаборантку. У серпні 2022 до дитбудинку приїхали депутатка Держдуми РФ Яна Лантратова з дружиною голови партії Справедлива Росія Сергія Миронова, які, за словами представниці ОП, обирали дітей “як трофеї”.

“Тоді їй (депортованій дівчинці. - Ред.) було всього 10 місяців. Зараз вже три роки. Дівчинці поставили діагноз «гострий бронхіт» і заявили, що її необхідно ушпиталити в Москві. Після цього Московське обласне управління та Міністерство соціального розвитку РФ ухвалили рішення, що Маргарита — сирота. Потім її удочерили Сергій Миронов і його дружина.

На засіданні Радбезу ООН я показала українське свідоцтво про народження, де зазначено: Маргарита Прокопенко. А потім — російське свідоцтво, в якому її ім'я вже змінене, а місцем народження вказано Подольськ, Московська область. У всіх був шок. Коли говориш не про абстрактні речі чи цифри, а демонструєш конкретні факти й документи, це сприймається зовсім інакше”, - заявила Зарівна.

Також вона розповіла, що у Маргарити є старша сестра, яка на той час перебувала за кордоном. А разом із нею у дитбудинку знаходився її брат Максим. Хлопчика з іншими дітьми вивезли до дитячого будинку Ялинка в окупованому Криму. Зараз про нього немає жодної інформації.