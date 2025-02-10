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В ОП розповіли подробиці усиновлення головою партії “Справедлива Росія” української дівчинки

Дитину вивезли у віці 10 місяців, змінивши їй ім'я.

В ОП розповіли подробиці усиновлення головою партії “Справедлива Росія” української дівчинки
Дарія Зарівна
Фото: NV/Олександр Мєдвєдєв

Директорка ініціативи Bring Kids Back UA й радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна розповіла подробиці усиновлення головою партії “Справедлива Росія” Сергієм Мироновим 10-місячної українки Маргарити Прокопенко, яку незаконно вивезли до Росії та змінили їй ім’я. 

Як зазначила Зарівна в інтерв’ю НВ, в Україні дівчинка знаходилася у Херсонському будинку дитини. Під час тимчасової окупації директорку будинку усунули з посади, призначивши на її місце колаборантку. У серпні 2022 до дитбудинку приїхали депутатка Держдуми РФ Яна Лантратова з дружиною голови партії Справедлива Росія Сергія Миронова, які, за словами представниці ОП, обирали дітей “як трофеї”.

“Тоді їй (депортованій дівчинці. - Ред.) було всього 10 місяців. Зараз вже три роки. Дівчинці поставили діагноз «гострий бронхіт» і заявили, що її необхідно ушпиталити в Москві. Після цього Московське обласне управління та Міністерство соціального розвитку РФ ухвалили рішення, що Маргарита — сирота. Потім її удочерили Сергій Миронов і його дружина. 

На засіданні Радбезу ООН я показала українське свідоцтво про народження, де зазначено: Маргарита Прокопенко. А потім — російське свідоцтво, в якому її ім'я вже змінене, а місцем народження вказано Подольськ, Московська область. У всіх був шок. Коли говориш не про абстрактні речі чи цифри, а демонструєш конкретні факти й документи, це сприймається зовсім інакше”, - заявила Зарівна. 

Також вона розповіла, що у Маргарити є старша сестра, яка на той час перебувала за кордоном. А разом із нею у дитбудинку знаходився її брат Максим. Хлопчика з іншими дітьми вивезли до дитячого будинку Ялинка в окупованому Криму. Зараз про нього немає жодної інформації.

  • За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія викрала понад 19,5 тисячі українських дітей. За інформацією Європейського Парламенту, кількість незаконно депортованих у Росію українських дітей з 2014 року може сягати від 16 до 300 тисяч.
  • Дітей розміщують у місцевих дитячих будинках, готують до усиновлення. Дехто з дітей, особливо старші, віком від 15 до 17 років, потрапляють у так звані реабілітаційні табори.
  • На цей час повернути з Росії вдалося трохи більше тисячі дітей. 450 - минулого року. Такими темпами, за даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Україні знадобиться 50 років, щоб повернути усіх депортованих неповнолітніх українців. 
  • У 2023 році запрацювала коаліція Bring Kids Back UA, що налічує 41 Україну, яка має мету посилити зусилля України щодо повернення дітей. Кількість країн-учасниць намагаються максимально розширити. 
  • 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у вчиненні воєнних злочинів, пов’язаних з депортацією українських дітей до РФ.
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