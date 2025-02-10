«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Польща і Україна. Оборонне зближення
Польща і Україна. Оборонне зближення
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: для українців віком 18-24 роки, які підпишуть контракт із військом, діятиме пільгова іпотека

Також передбачені пільги для навчання у ЗВО.

Зеленський: для українців віком 18-24 роки, які підпишуть контракт із військом, діятиме пільгова іпотека
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу з президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіно розповів про пільги, які передбачені для українців віком 18−24 років за умови підписання річного контракту з військом, передає УНІАН.

"Там дійсно, мені здається, дуже непогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік по контракту. Так, вони можуть далі продовжити, якщо вони хочуть, але це контракт на рік. І там, у найближчі дні – завтра-післязавтра, у найближчі два-три дні всі деталі будуть вже офіційні. І деякі речі це те, що людина зможе за рік заробити плюс до всього - плюс один мільйон гривень. Окрім цього, зможуть без будь-яких іспитів обрати вищий навчальний заклад після цього року на війні і навчатись безкоштовно. Держава усе буде оплачувати. Третє - я звернув би увагу на спецумови щодо іпотеки – 0%. Усі відсотки буде покривати держава", – зазначив президент.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За його словами, така ініціатива йде від військових командирів та Міноборони. Це питання розглядали з командирами, а також із заступником керівника ОП Павлом Палісою і заступником міністра оборони, генералом Євгеном Мойсюком.

Зеленський додав, що є ще багато деталей, і "дуже важливі умови – куди ідуть, в які бригади".

Президент наголосив, що це експериментальний контракт.

  • Військовослужбовці ЗСУ, зокрема, які приєдналися до захисту країни через центри рекрутингу української армії, отримують широкий доступ до освітніх можливостей.
  • Тим часом у Раді розробляють "мотиваційні пакети", щоб заохочувати людей йти до війська. Найбільш прийнятний варіант – це одноразові грошові виплати при укладанні контракту.
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies