Зеленський: для українців віком 18-24 роки, які підпишуть контракт із військом, діятиме пільгова іпотека

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу з президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіно розповів про пільги, які передбачені для українців віком 18−24 років за умови підписання річного контракту з військом, передає УНІАН.

"Там дійсно, мені здається, дуже непогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік по контракту. Так, вони можуть далі продовжити, якщо вони хочуть, але це контракт на рік. І там, у найближчі дні – завтра-післязавтра, у найближчі два-три дні всі деталі будуть вже офіційні. І деякі речі це те, що людина зможе за рік заробити плюс до всього - плюс один мільйон гривень. Окрім цього, зможуть без будь-яких іспитів обрати вищий навчальний заклад після цього року на війні і навчатись безкоштовно. Держава усе буде оплачувати. Третє - я звернув би увагу на спецумови щодо іпотеки – 0%. Усі відсотки буде покривати держава", – зазначив президент.

За його словами, така ініціатива йде від військових командирів та Міноборони. Це питання розглядали з командирами, а також із заступником керівника ОП Павлом Палісою і заступником міністра оборони, генералом Євгеном Мойсюком.

Зеленський додав, що є ще багато деталей, і "дуже важливі умови – куди ідуть, в які бригади".

Президент наголосив, що це експериментальний контракт.