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Зеленський анонсував засідання РНБО щодо цін на ліки

Президент назвав ціни на ліки неадекватними.

Зеленський анонсував засідання РНБО щодо цін на ліки
Аптека, яка входить до програми 'Доступні ліки'
Фото: lviv.media

Сьогодні відбулась нарада за участі прем’єр-міністра, першої віцепремʼєр-міністерки Свириденко та міністра охорони здоров’я Ляшка щодо цін на ліки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям”, - наголосив президент. 

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Володимир Зеленський запевнив, що йде підготовка засідання РНБО щодо цін на ліки. Також є дуже конкретні пропозиції в інтересах українців, щоб знизити ціни.

  • 5 лютого голова держави зауважив, що те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо, і це відповідальність уряду, конкретно – міністра охорони здоров’я та Антимонопольного комітету. Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення.
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