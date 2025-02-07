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74% українців відчувають психологічні проблеми через війну, однак до фахівців звернулися лише 13% – опитування

Найбільшими причинами занепокоєння 74% українців через війну залишаються безпека близьких та ризик для життя і ймовірність поранень та отримання травм.

74% українців відчувають психологічні проблеми через війну, однак до фахівців звернулися лише 13% – опитування
Фото: Depositphotos\photographee.eu

Майже 60% останнім часом відчували тривожність, однак лише 13% звернулися за психологічною підтримкою до фахівців.

Про це свідчать результати четвертої хвилі опитування про психічне здоров'я українців під час війни.

Що відчувають українці і як долають стрес

Приблизно 40% людей хвилюються через втрату джерела доходу, 50% повідомили погіршення сну, виснаженість і поганий настрій. 45% говорять про емоційну нестабільність, а 44% про те, що відчувають роздратування чи злість (44%).

Основними способами подолання стресу продовжують бути:

  • сидіння в інтернеті (40%);

  • спілкування з друзями чи сім’єю (36%);

  • перегляд ТБ, фільмів чи серіалів (35%);

  • проведення часу з близькими (33%);

  • прослуховування музики (30%).

Чи звертаються до психологів та психотерапевтів

Збільшилася кількість людей, які звертаються до психологів або психотерапевтів: частка тих опитаних, хто звертається при потребі, збільшилась із 7% у 2022 році до 17% у кінці 2024 року. Водночас відсоток респондентів, які категорично не планують звертатися до фахівців, зменшився з 46% у 2022 році до 22% у 2025 році.

Разом з тим стало більше людей, які відчувають потребу у психологічній допомозі: у 2022-му таких був 41%, а у 2025 році – 71%. Проте фактичне звернення до фахівців залишається низьким – лише 13% респондентів звернулися за допомогою на початок 2025 року.

Основними причинами того, що люди не звертаються до психологів є впевненість у власній здатності впоратися самостійно (39%) та сприйняття своїх проблем як недостатньо серйозних (36%). Інші причини, як-от недовіра до психологів або сором, залишаються менш поширеними.

Як і в попередніх хвилях, у четвертій хвилі дослідження респонденти визначили основними групами, що найбільше потребують психологічної допомоги, військових (68%) та тих, хто втратив близьких унаслідок війни (65%). Також значна увага приділяється цивільним, які пережили бойові дії (42%) або перебували в окупації (41%).

Найбільшою довірою у питаннях ментального здоров’я користуються професійні психологи та психотерапевти, як на особистих консультаціях (32%), так і на безкоштовних гарячих лініях (24%). Також залишається високою довіра до матеріалів міжнародних та українських організацій у цій сфері (24%), а також до людей із власним досвідом вирішення ментальних проблем (29%). Значно менше довіри викликають фармацевти, блогери чи парафіяни церкви.

Скільки часу проводять у соцмережах 

Більшість респондентів проводять у соціальних мережах від 1-4 годин на день, і лише 11% вважають, що соцмережі не мають негативний вплив на ментальне здоров’я.

Серед основних причин негативного впливу соціальних мереж та месенджерів виділяють: 

  • поширення недостовірної інформації (60%);

  • підвищення рівня тривоги (43%);

  • порушення соціальних зв’язків через залежність (42%).

Як ставляться до людей з ментальними труднощами 

Позитивно змінюється ставлення до людей, які мають труднощі з ментальним здоров'ям.  Більшість респондентів висловлюють підтримку та розуміння до людей із проблемами ментального здоров’я, наголошуючи на важливості суспільної підтримки, а не осуду (92%).

Водночас близько половини (47%) вважають, що люди можуть самостійно подолати такі проблеми. Також значна частина готова допомагати навіть малознайомим людям із труднощами у цій сфері (74%).

Дослідження було проведено в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я з ініціативи Олени Зеленської “Ти як?” Дослідження було проведене методом анонімного онлайн опитування (CAWI), в якому брали участь чоловіки та жінки віком 18-60 років, які живуть в містах України з населенням понад 50 тисяч. Дослідження проводилося з 12 грудня 2024 по 4 січня 2025.

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