Трамп підтвердив розмову із Зеленським цього тижня

Під час підписання документів в Овальному кабінеті, на яке запрошують журналістів, президент США Дональд Трамп підтвердив пресі свою попередню заяву щодо запланованої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Як пише Reuters, господар Білого дому сказав у відповідь на запитання з боку присутніх репортерів, що має намір поговорити зі своїм українським візаві вже цього тижня. Формат спілкування Трамп не уточнював - раніше він стверджував, що не збирається їхати заради цього до Києва.

Натомість українську столицію "вже скоро" відвідає спецпосланець республіканця з питань України та Росії Кіт Келлог. Трамп погодився з припущенням ЗМІ, що генерал має здійснити цей візит найближчим часом, але дату офіційно не оголошував.