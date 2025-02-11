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У Дніпропетровській області через російські атаки постраждали четверо людей

Росіяни поранили людей у Нікополі та Марганці. 

У Дніпропетровській області через російські атаки постраждали четверо людей
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області по двох людей постраждали через російські атаки у Нікополі та Марганці.

Про це написав начальник ОВА Сергій Лисак. 

"Важкі вечір та ніч для Нікопольщини. Російська армія била по району з РСЗВ "Град" та артилерії. Застосовувала дрони-камікадзе", – зазначив він і додав, що вночі оборонці з ПвК "Схід" збили над областю безпілотник.

Дві жінки, які постраждали у Нікополі, лікуватимуться амбулаторно. Є потерпілі і у Марганці – 67-річний чоловік та 78-річна жінка. Вони також оговтуватися будуть вдома.

наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки

Окрім цих двох міст, гучно було і у Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Загалом пошкоджені 35 приватних будинків та 11 господарських споруд. Побиті вікна і балкони у 4 багатоповерхівках. В одній з квартир сталася пожежа. Понівечені інфраструктура, автомийка, 6 машин, лінії електропередач й газогін.

наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки російської атаки

Вранці агресор знову вдарив по Мирівській громаді. Наслідки уточнюються. У Павлограді внаслідок ворожої атаки пошкоджені 3 приватні оселі, гараж та авто.

  • Напередодні російські війська здійснили понад 30 атак по Нікопольщині. 
  • У області через ворожі обстріли пошкоджені два промислові підприємства. 
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