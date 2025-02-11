У Дніпропетровській області по двох людей постраждали через російські атаки у Нікополі та Марганці.

Про це написав начальник ОВА Сергій Лисак.

"Важкі вечір та ніч для Нікопольщини. Російська армія била по району з РСЗВ "Град" та артилерії. Застосовувала дрони-камікадзе", – зазначив він і додав, що вночі оборонці з ПвК "Схід" збили над областю безпілотник.

Дві жінки, які постраждали у Нікополі, лікуватимуться амбулаторно. Є потерпілі і у Марганці – 67-річний чоловік та 78-річна жінка. Вони також оговтуватися будуть вдома.

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки російської атаки

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки

Окрім цих двох міст, гучно було і у Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Загалом пошкоджені 35 приватних будинків та 11 господарських споруд. Побиті вікна і балкони у 4 багатоповерхівках. В одній з квартир сталася пожежа. Понівечені інфраструктура, автомийка, 6 машин, лінії електропередач й газогін.

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки російської атаки

Вранці агресор знову вдарив по Мирівській громаді. Наслідки уточнюються. У Павлограді внаслідок ворожої атаки пошкоджені 3 приватні оселі, гараж та авто.