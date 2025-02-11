Затримали зловмисників, які погрожували військовослужбовцям і "викрали" двох мобілізованих

Затримали зловмисників, які погрожували військовослужбовцям та інсценували викрадення двох мобілізованих чоловіків.

Про це повідомили у Нацполіції.

9 лютого близько 02:00 години до поліції надійшло повідомлення від військових про те, що у Чернігівському районі водій легкового автомобіля Audi "підрізав" на дорозі автобус з військовослужбовцями. З легковика вийшли двоє молодиків у цивільному одязі, які представились поліцейськими та показали "посвідчення".

Чоловіки вимагали у старшого групи військовослужбовців передати їм двох військовозобов'язаних. У разі відмови та спроб чинити опір вони погрожували відкрити вогонь на ураження, причому один з них тримав руку на кобурі зі зброєю. Вивівши двох чоловіків з автобуса, нападники посадили їх у свою автівку та поїхали у невідомому напрямку.

Слідство встановило, це було інсценування, і фігурантам заплатили по 5000 доларів за кожного із "викрадених", щоб ті не приїхали до місця служби.

Правоохоронці розшукали у Київській області причетних до злочину. Спільно з СБУ псевдополіцейських затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Ними виявились мешканець Київщини та Києва, 1990 та 2003 років народження. Крім того, у порядку ст. 208 затримали одного із військовозобов’язаних. Заходи щодо встановлення місцезнаходження іншого тривають.

Фото: Національна поліція Один із затриманих

Під час обшуку авто Audi слідчі виявили та вилучили пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями ФОРТ-12Р, карабін, імітаційно-тренувальну гранату «Піро-5М», посвідчення начальника з фізичної безпеки приватної установи, посвідчення кореспондента та посвідчення водія-волонтера однієї із громадських організацій.

Фото: Національна поліція Вилучені під час обшуку речі

Слідчі внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами злочинів, передбачених ч. 2 ст. 353 Кримінального кодексу України (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, пов'язане з використанням службового посвідчення працівника правоохоронного органу) та ч. 1 статті 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). Санкція тяжчої зі статей передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Також, відкрито кримінальні провадження за фактами дезертирства двох військовослужбовців, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез’явлення з тією самою метою на службу (ст. 408 Кримінального кодексу України).