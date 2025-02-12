Зеленський про нічний обстріл: Путін не готується до миру. Цей терор не припиниться сам по собі

Глава держави закликав партнерів до сильних кроків та тиску на Росію “заради справедливого завершення цієї війни”.

Вранці 12 лютого президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл України і зазначив, що цей терор не припиниться сам по собі.

“Цієї ночі Росія атакувала Україну балістикою та дронами. Пошкоджені багатоквартирні будинки, офісні приміщення, цивільна інфраструктура. На місцях працюють усі наші служби – допомагають людям, ліквідовують наслідки цього терору”, – написав президент.

Він зазначив, що станом на зараз відомо про одну загиблу людину в Києві. Ще четверо постраждали, серед них дитина.

“Цей терор Росії проти України не припиниться сам по собі. Путін не готується до миру – він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни”, – заявив президент.