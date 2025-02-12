​Російська армія за добу втратила 1150 солдатів та понад 50 артсистем

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1150 окупантів, 9 ворожих танків, 27 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи та по 1 РСЗВ та системі ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 853 030 (+1150) осіб,
- танків ‒ 10023 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20871 (+27) од,
- артилерійських систем – 22976 (+53) од,
- РСЗВ – 1276 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1061 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24919 (+164),
- крилаті ракети ‒ 3057 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36928 (+121) од,
- спеціальна техніка ‒ 3742 (+1).
Дані уточнюються.