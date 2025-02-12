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​Російська армія за добу втратила 1150 солдатів та понад 50 артсистем

Від початку вторгнення втрати окупантів склали близько 853 030 осіб.

​Російська армія за добу втратила 1150 солдатів та понад 50 артсистем
Боєць Сил оборони України
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1150 окупантів, 9 ворожих танків, 27 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи та по 1 РСЗВ та системі ППО.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 853 030 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 10023 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20871 (+27) од,
  • артилерійських систем – 22976 (+53) од,
  • РСЗВ – 1276 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1061 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24919 (+164),
  • крилаті ракети ‒ 3057 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36928 (+121) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3742 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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