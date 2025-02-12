​Російська армія за добу втратила 1150 солдатів та понад 50 артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1150 окупантів, 9 ворожих танків, 27 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи та по 1 РСЗВ та системі ППО.

Від початку вторгнення втрати окупантів склали близько 853 030 осіб.

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