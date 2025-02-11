Росіяни вдарили по Кривому Рогу

Ввечері 11 лютого російська окупаційна армія завдала удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
“Інформація згодом. Головне – всі живі”, - написав Вілкул.
Він уточнив, що внаслідок російського удру є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі.
Поруч із місцем російського удару розгортають Штаб допомоги людям.
- 17 січня російська армія вдарила по Кривому Рогу. Убиті п'ятеро людей людини, поранені 14.