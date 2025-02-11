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Росіяни вдарили по Кривому Рогу

Внаслідок обстрілу минулось без загиблих.

Росіяни вдарили по Кривому Рогу
Олександр Вілкул
Фото: Олександр Вілкул

Ввечері 11 лютого російська окупаційна армія завдала удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Інформація згодом. Головне – всі живі”, - написав Вілкул.

Він уточнив, що внаслідок російського удру є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі.

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Поруч із місцем російського удару розгортають Штаб допомоги людям.

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