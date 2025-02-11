На кордоні з Польщею викрили контрабанду психотропів і ліків на 1,3 млн гривень

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) та митниці викрили дві спроби незаконного ввезення лікарських засобів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

У пункті пропуску “Краківець” під час перевірки автомобіля Mercedes, який їхав з Італії, в багажнику знайшли понад 500 таблеток із наркотичними та психотропними речовинами. Водій стверджував, що він мав переслати поштою в Україні цю передачу з Рима.

Ще в одному Mercedes виявили понад 70 пакунків препаратів від діабету та ожиріння. Їх вартість складає понад 1,3 млн гривень. За словами водія, він віз передачу з Німеччини.

Виявлені контрабандні препарати вилучили, також склали протоколи про порушення митних правил.