Після заяви Зеленського виробники, дистриб’ютори та аптеки виступили з ініціативою знизити ціни на ліки

Аптечні мережі, виробники ліків та дистриб’ютори запропонували владі механізм зниження цін на ліки, після того, як президент Володимир Зеленський розпорядився вжити заходів щодо подешевшання препаратів в аптеках.

Голова держави заявив, що триває підготовка до засідання РНБО щодо цін на ліки, і що високі ціни в аптеках — відповідальність уряду, а саме МОЗ та Антимонопольного комітету України.

Аптечна професійна асоціація України направила до МОЗ декларацію про співпрацю для зниження цін на ліки.

У декларації провідні виробники, два головних дистриб’ютори та аптечні мережі заявляють про готовність знизити відпускні, гуртові та роздрібні ціни на певний відсоток, який не вказується.

“Зниження оптових та роздрібних цін розповсюджується на перелік лікарських засобів, що будуть відпущені національними виробниками після набрання чинності цієї Декларації з 1 березня 2025 року”, - йдеться у документі.

Також підписанти взяли на себе зобов’язання не допускати прихованого підвищення цін або змін у схемах постачання, що можуть нівелювати домовленості.

Нагадаємо, МОЗ пропонує зобовʼязати аптеки пропонувати клієнтам насамперед найдешевший препарат з наявного у них асортименту. Усі аптеки, які продають ліки з Національного переліку, будуть зобов’язані мати у своєму асортименті препарат з найнижчою ціною, визначеною через запити пропозицій у «Прозорро Маркет».