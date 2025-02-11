Російські обстріли знеструмили одну з двох ліній живлення тимчасово окупованої ЗАЕС

Запорізька АЕС знову на межі блекауту через російські обстріли.
Про це заявило українське Міністерство енергетики.
Внаслідок ворожих обстрілів була знеструмлена одну з двох ліній живлення електростанції.
«Наразі АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Енергетики зможуть приступити до відновлення живлення цією лінією, щойно дозволить безпекова ситуація», - наголосили у відомстві.
- Минулого тижня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) було вимушене відкласти ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку Росії.