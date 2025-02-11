Російські обстріли знеструмили одну з двох ліній живлення тимчасово окупованої ЗАЕС

Енергетики зможуть приступити до ремонтних робіт, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

Запорізька АЕС знову на межі блекауту через російські обстріли.

Про це заявило українське Міністерство енергетики.

Внаслідок ворожих обстрілів була знеструмлена одну з двох ліній живлення електростанції.

«Наразі АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Енергетики зможуть приступити до відновлення живлення цією лінією, щойно дозволить безпекова ситуація», - наголосили у відомстві.