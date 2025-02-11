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Російські обстріли знеструмили одну з двох ліній живлення тимчасово окупованої ЗАЕС

Енергетики зможуть приступити до ремонтних робіт, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

Російські обстріли знеструмили одну з двох ліній живлення тимчасово окупованої ЗАЕС
ЗАЕС
Фото: EPA/UPG

Запорізька АЕС знову на межі блекауту через російські  обстріли.

Про це заявило українське Міністерство енергетики.

Внаслідок ворожих обстрілів була знеструмлена одну з двох ліній живлення електростанції.

«Наразі АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Енергетики зможуть приступити до відновлення живлення цією лінією, щойно дозволить безпекова ситуація», - наголосили у відомстві.

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