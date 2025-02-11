Окупанти вбили двох мирних мешканців Сумщини

Сьогодні, 11 лютого, російських обстрілів зазнали Бездрицька, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 97 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 130 вибухів.

По Краснопільській громаді ворог вдарив дронами, з мінометів, артилерії та КАБами. Загинуло двоє цивільних осіб, травмовано ще двох мирних мешканців, пошкоджено приміщення навчального закладу, автомобіль, 4 багатоквартних будинки, 5 приватних будинків, 10 господарських споруд, господарські приміщення.

Великописарівську громаду атакували дронами та мінометами, пошкоджено автомобіль.

Також дронами атакували Есманьську, Хотінську, Зноб-Новгородську та Бездрицьку громади.

По Хутір-Михайлівській громаді росіяни випустили НАР з гелікоптера, а Юнаківську атакував КАБом та дронами.

Миропільську громаду окупанти атакували дронами, КАБами та мінометом.

Путивльську громаду загарбники атакували мінометами, а Шалигинську з артилерії.

По Середино-Будській громаді армія РФ била артилерією та дронами, а по Білопільській - дронами та мінометами.