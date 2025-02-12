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На Чернігівщині ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури, 2 людини поранені

Станом на ранок займання вдалося локалізувати.

На Чернігівщині ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури, 2 людини поранені
Робота мобільної бригади ППО
Фото: Сумська ОВА

Сьогодні вночі росіяни вдарили по одному із об’єктів критичної інфраструктури на Прилуччині. Імовірно, били ударним дроном, повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкодило господарчі будівлі.

Двоє людей поранені. Медики надали їм необхідну допомогу.

Станом на ранок займання вдалося локалізувати. 

  • Уночі захисники збили над Україною 6 балістичних ракет та 71 ворожий безпілотник. ППО працювала у 11 областях України. Зокрема, у Києві 1 людина загинула і 4 поранені. 
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