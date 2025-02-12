На Чернігівщині ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури, 2 людини поранені

Сьогодні вночі росіяни вдарили по одному із об’єктів критичної інфраструктури на Прилуччині. Імовірно, били ударним дроном, повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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