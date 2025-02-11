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Вночі протиповітряна оборона збила над Україною 57 ворожих безпілотників

Водночас 66 безпілотників були локаційно втрачені – вони не досягли своїх цілей. 

Вночі протиповітряна оборона збила над Україною 57 ворожих безпілотників
Робота мобільної бригади ППО
Фото: Сумська ОВА

У ніч на 11 лютого російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині — загалом до 19-ти крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет. Інформація щодо типів та результатів бойової роботи уточнюється.

Як зазначають Повітряні сили, також ворог атакував 124-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській,  Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

64 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені  (без негативних наслідків). 

Внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

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