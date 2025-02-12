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До 5 років ув'язнення загрожує судді із Броварів, який підробив документи і поїхав на Кариби

Також судитимуть його спільника-адвоката. 

До 5 років ув'язнення загрожує судді із Броварів, який підробив документи і поїхав на Кариби
Судитимуть суддю, який підробив документи і поїхав на Кариби
Фото: офіс генпрокурора

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно судді Броварського міськрайонного суду Київської області та його спільника–адвоката, які підробили документи для виїзду судді за кордон для відпочинку.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та ДБР

Суддя, перебуваючи у щорічній відпустці, вирішив відпочити за межами країни під виглядом службового відрядження. 

"Він достовірно знав, що під час воєнного стану виїзд суддів за межі країни можливий тільки на підставі службових відряджень", – зазначили прокурори. 

У березні 2023 року суддя звернувся до знайомого адвоката, який погодився допомогти йому незаконно виїхати з України. Спільники розробили схему, згідно з якою суддя мав отримати підроблений наказ про службове відрядження, що дало б йому змогу безперешкодно виїхати з країни.

Обвинувачені підготували запрошення на міжнародний захід, яке повинно було стати формальною підставою для видачі наказу про відрядження. Спільники підробили запрошення нібито для участі у конференції у Відні з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС. На підставі цієї фальшивки у суді йому оформили службове відрядження за кордон.

Згодом суддя поїхав відпочивати на круїзному лайнері країнами Карибського басейну.

Також йому незаконно виплатили заробітну плату за час його відпочинку в сумі біля 60 тис грн.

Судді інкриміновано організацію підроблення документу, його використання, а також заволодіння чужим майно шляхом обману (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 190 КК України). Адвокат обвинувачується в пособництві підроблення документу та заволодіння чужим майно шляхом обману, а також у сприянні в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 та ч. 2 ст. 332 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

  • У вересні 2023 року цього ж посадовця викрили на хабарі, який він отримав за прийняття «правильного» рішення у майновому спорі. 
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