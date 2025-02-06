Запорізькому експрокурору присудили 15 років за державну зраду

До 15 років ув’язнення із конфіскацією майна засудили експрокурора на Запоріжжі за державну зраду.
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Також засудженого позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави, у тому числі в правоохоронних та судових органах, та органах місцевого самоврядування. Крім того, його позбавлено класного чину.
Прокурори у суді довели, що у квітні 2022 року засуджений перейшов на бік ворога та взяв участь у створенні незаконного окупаційного органу влади. Він почав працювати на посаді керівника так званої «прокуратури м. Камʼянка-Дніпровська», створеної окупаційною адміністрацією РФ.
За публічного обвинувачення прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора та Запорізької обласної прокуратури суд визнав винним колишнього прокурора однієї з окружних прокуратур Запорізької області у вчиненні державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).
- Станом на початок січня ДБР розслідувало майже 2,5 тисячі злочинів проти нацбезпеки, 518 осіб оголошено в розшук.