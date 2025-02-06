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Запорізькому експрокурору присудили 15 років за державну зраду

Він у 2022 році перейшов на бік ворога та взяв участь у створенні незаконного окупаційного органу влади. 

Запорізькому експрокурору присудили 15 років за державну зраду
Вирок суду (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ДПСУ

До 15 років ув’язнення із конфіскацією майна засудили експрокурора на Запоріжжі за державну зраду.

Про це повідомив Офіс генпрокурора. 

Також засудженого позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави, у тому числі в правоохоронних та судових органах, та органах місцевого самоврядування. Крім того, його позбавлено класного чину.

Прокурори у суді довели, що у квітні 2022 року засуджений перейшов на бік ворога та взяв участь у створенні незаконного окупаційного органу влади. Він почав працювати на посаді керівника так званої «прокуратури м. Камʼянка-Дніпровська», створеної окупаційною адміністрацією РФ.

За публічного обвинувачення прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора та Запорізької обласної прокуратури суд визнав винним колишнього прокурора однієї з окружних прокуратур Запорізької області у вчиненні державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

  • Станом на початок січня ДБР розслідувало майже 2,5 тисячі злочинів проти нацбезпеки, 518 осіб оголошено в розшук.
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