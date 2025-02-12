На Донеччині затримали ще одного коригувальника

Коригувальником виявився 39-річний рецидивіст, який двічі відбував тюремне покарання за розбій.

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента ФСБ. Він коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари агресора по локаціях Сил оборони на найгарячішому напрямку фронту – Покровському, передає СБУ.

Основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки українських військ.

Щоб отримати координати для вогневого ураження, фсб задіяла свого «сплячого агента». Ним виявився 39-річний рецидивіст, який двічі відбував тюремне покарання за розбій.

Під час першого «строку» в колонії у тимчасово окупованій Макіївці його завербував кадровий співробітник ФСБ та перевів у «режим очікування».

Після виходу з тюрми агент виїхав на підконтрольну Україні територію та оселився разом із співмешканкою у місті Білозерськ Покровського району.

За матеріалами справи, наприкінці 2024 року на нього дистанційно вийшов російський куратор і доручив шпигувати за пунктами базування Сил оборони.

Для збору інформації зрадник обходив фронтову місцевість, де приховано спостерігав за локаціями українських військ.

Після таких розвідвилазок фігурант повертався додому, щоб передати агентурний звіт до ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Співробітники Служби безпеки завчасно викрили агента і затримали його за місцем проживання. Синхронно було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони на відповідному напрямку фронту.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон і спеціальні пристрої, які він використовував для комунікації з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.