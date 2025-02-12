Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Новини компанійВ Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині затримали ще одного коригувальника

Коригувальником виявився 39-річний рецидивіст, який двічі відбував тюремне покарання за розбій.

На Донеччині затримали ще одного коригувальника
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента ФСБ. Він коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари агресора по локаціях Сил оборони на найгарячішому напрямку фронту – Покровському, передає СБУ. 

Основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки українських військ.

Щоб отримати координати для вогневого ураження, фсб задіяла свого «сплячого агента». Ним виявився 39-річний рецидивіст, який двічі відбував тюремне покарання за розбій.

Під час першого «строку» в колонії у тимчасово окупованій Макіївці його завербував кадровий співробітник ФСБ та перевів у «режим очікування». 

Після виходу з тюрми агент виїхав на підконтрольну Україні територію та оселився разом із співмешканкою у місті Білозерськ Покровського району.

Support LB.ua

За матеріалами справи, наприкінці 2024 року на нього дистанційно вийшов російський куратор і доручив шпигувати за пунктами базування Сил оборони.

Для збору інформації зрадник обходив фронтову місцевість, де приховано спостерігав за локаціями українських військ.

Після таких розвідвилазок фігурант повертався додому, щоб передати агентурний звіт до ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Співробітники Служби безпеки завчасно викрили агента і затримали його за місцем проживання. Синхронно було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони на відповідному напрямку фронту.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон і спеціальні пристрої, які він використовував для комунікації з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies